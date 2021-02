Stanotte il 55° Super Bowl

Il Super Bowl LV sarà la 55ª edizione del Super Bowl, la finale del campionato della National Football League. Avrà luogo domenica 7 febbraio 2021 al Raymond James Stadium di Tampa, Florida, per decretare il campione della stagione 2020 e vedrà opposti i campioni della NFC, i Tampa Bay Buccaneers, contro quelli della AFC, i Kansas City Chiefs. Sarà la quinta volta che la manifestazione avrà luogo a Tampa e la terza in questo impianto, la prima dal Super Bowl XLIII del 2009. I Buccaneers saranno la prima squadra a giocare il Super Bowl nel proprio stadio. Per la terza volta nella storia la finale si terrà per due anni consecutivi nello stesso Stato, dato che il Super Bowl LIV è stato giocato all’Hard Rock Stadium di Miami. La gara sarà trasmessa negli Stati Uniti dalla CBS, in Italia su Rai 2 e su DAZN.

Anche senza il solito bagno di pubblico presente sugli spalti, visto il periodo delicato a causa della pandemia che non accenna a diminuire, il Super Bowl resta il Super Bowl e così, l’edizione 2021 andrà regolarmente in onda, con tutto il suo classico show al seguito. L’appuntamento è fissato nella notte tra domenica 7 e lunedì 8 febbraio 2021 ed è fissato alle ore 00.30 italiane. Il Super Bowl è da sempre una delle manifestazioni che trascende lo sport e abbraccia la cultura, lo spettacolo, la musica americana e che è tra gli spettacoli sportivi più seguiti al mondo.

In campo tantissima qualità con due quaterback che hanno scritto parte della storia di questo sport: Tom Brady e Patrick Mahomes. Per i Kansas City Chiefs potrebbe esserci il terzo titolo assoluto e una pronta replica, visto che hanno vinto il primo Super Bowl nel 1969 e l’ultimo due stagioni fa, nel 2019. Per i Tampa Bay Buccaneers si tratterebbe del secondo titolo, dopo essersi imposti nel 2002.

Ovviamente il Super Bowl non è solo sport ma anche spettacolo e grandissima attesa c’è anche per godersi lo spettacolo dell’ “Halftime Show”. In questa edizione, ci sarà il concerto di metà partita tenuto dall’artista The Weeknd. Il celebre artista canadese classe 1990 offrirà uno spettacolo ricco di hit del momento tra cui il brano “Blinding Lights”. Curiosità anche per l’inno nazionale cantato prima del match, e che verrà intonato dalla coppia formata da Eric Church e Jazmine Sullivan. Prima dell’incontro tra i Bucaneers e i Chiefs anche uno show di Miley Cyrus: la popstar statunitense porterà sul palco il suo show pre-partita aperto a 7500 persone vaccinate.

Tampa Bay Buccaneers e Kansas City Chiefs si giocano l’ambito trofeo in campo: ma sul piano dei montepremi non si può davvero dire che ci sia un perdente.Oltre a portare a casa l’ambito trofeo Vince Lombardi, i giocatori della squadra vincente incassano ciascuno un bonus di 130.000 dollari circa.

Tanta attesa per gli spot pubblicitari trasmessi nella pausa fra i due tempi. Quest’anno il prezzo per uno spot standard da 30 secondi era compreso tra i 5 e 6 milioni di dollari. Secondo le agenzie pubblicitarie coinvolte nella realizzazione degli spot, l’evento ha richiesto dei contenuti diversi da quelli proposti negli anni passati, principalmente a causa del momento delicato che si sta vivendo e per le restrizioni diffuse in tutto il paese che limiteranno i ritrovi e i tradizionali party organizzati in occasione dell’evento. Jeep con Bruce Springsteen sarà presente in uno spot, per la prima volta, con un messaggio di unità per l’America, divisa dalla politica.