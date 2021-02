Splendido il racconto della costa d’Amalfi andato in onda sabato 27 febbraio su Rai 2 ne “Il provinciale”. Una riflessione sul programma che ha dato uno spaccato Slow della Costiera amalfitana di Christian De Iuliis

Federico Quaranta, il conduttore, cammina sui sentieri, esplora i vitigni, assaggia i prodotti tipici.

Da voce a chi, con genio e talento, esporta le meraviglie della costiera nel mondo, tenendo ben salde le proprie radici.

Riconosce le meraviglia dell’esclusività.

Ammira la costa, vorrebbe abbracciarla, proteggerla.

Ne resta incantato.

Una lezione per tutti, specie per chi sta trasformando la costa in un formicaio, spremendone ogni goccia, per farne profitto.

Che brama di rimpinzarla d’auto, spianando le colline.