Splende il sole a Positano: oggi giornata da mare. Continua il bel tempo in Costiera Amalfitana ed a Positano. Con il sole splendente di oggi, domenica 28 febbraio 2021, si tratta di una vera e propria giornata da mare. Alcune persone, anche se poche a causa delle restrizioni che sono in atto per contrastare il Coronavirus, hanno infatti approfittato delle condizioni meteo favorevoli per scendere in spiaggia e respirare un po’ di aria di mare.