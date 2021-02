La Spezia, 13 febbraio 2021 –

“La miglior gara dell’anno, aver vinto e fatto questa prestazione contro la prima della classe è motivo d’orgoglio e soddisfazione”. Così il tecnico dello Spezia, Vincenzo Italiano, commenta la vittoria dei suoi contro la capolista Milan.

“Tre punti da mettere in cascina, il nostro obiettivo si sa, ora bisogna continuare così, con questo spirito, e speriamo che questa vittoria possa trascinarci verso l’obiettivo.

Agudelo?

Ha delle qualità da giocatore importante, grande forza, grande velocità palla al piede, sull’esterno non aveva reso benissimo e data la necessità gli ho chiesto di adattarsi a quel ruolo li, e sta iniziando a stupire tutti, per sacrificio e per qualità, per la gestione della palla e per come sa aprire il gioco. È una grandissima sorpresa, e anche lui è felice”.

Raggiante anche il presidente dello Spezia, Stefano Chisoli:

“La squadra ha fatto la partita perfetta, poi hanno segnato due ragazzi di Spezia, cresciuti nel nostro vivaio, ed è una soddisfazione grandissima. Sono tre punti importanti per la salvezza. “L’arrivo di Platek? Il primo obiettivo è consolidarci e salvarci”.