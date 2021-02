Sorride Gattuso, Fabian ritorna negativo al Covid19

Sorride Gattuso, dopo 21 giorni il centrocampista Fabian Ruiz è ritornato negativo al Covid19 e potrà iniziare ad allenarsi insieme alla squadra a Castel Volturno. A renderlo noto è la SSC Napoli attraverso un comunicato: “Fabian Ruiz è guarito dal Covid-19. Il centrocampista spagnolo è risultato negativo al tampone naso-faringeo molecolare e domani svolgerà le visite di routine post Covid”. Anche Ruiz ha pubblicato un post di ringraziamento e di avvertimento: “Mi hanno appena dato una grande notizia: finalmente sono risultato negativo al Covid. Fra non molto potrò reintegrami con i miei compagni per gli allenamenti. Voglio ringraziarvi per i vostri messaggi durante la quarantena, mi avete dato molta forza. Ma non dimenticate che il virus è ancora in circolazione e non bisogna abbassare la guardia”.