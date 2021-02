Sorrento zona arancione in una domenica di sole, libertà per Patrick Zaki

Sorrento. Oggi è la prima giornata in zona arancione per la Campania ma, complice una mattinata baciata dal sole e dalle temperature miti, anche nella città del Tasso la gente non ha rinunciato ad una passeggiata anche se nel rispetto delle norme anti-Covid. Ma quello che ci ha colpito, al di là della zona arancione, è la presenza sulla facciata del Conservatorio S.M. delle Grazie, prospiciente la Chiesa di Sant’Antonino, di uno striscione giallo con la scritta “Libertà per Patrick Zaki”.

Ricordiamo brevemente la storia di Patrick George Zaki, studente egiziano presso l’università di Bologna, che si trova ristretto in un carcere dell’Egitto dall’8 febbraio 2020 in uno stato di detenzione preventiva fino a data da destinarsi. Per lui, attivista e ricercatore, l’accusa è quella di propaganda sovversiva.

Rischia una condanna fino a 25 anni di carcere per dieci post di un account Facebook, che la sua difesa considera ‘falso’, ma che ha consentito alla magistratura egiziana di formulare pesanti accuse di “incitamento alla protesta” e “istigazione a crimini terroristici”. In Egitto si era recato per trascorrere una vacanza in compagnia dei suoi cari durante una breve pausa accademica.