Sorrento, video in stile Gomorra con finti mitra e passamontagna: sanzionati diversi ragazzi. Una quindicina di ragazzi, appena diciottenni, hanno realizzato un video musicale costellato di scene in stile Gomorra, tra finti mitra e passamontagna. Il fatto in sé può suscitare disappunto, ma non costituisce una vera e propria violazione della legge. La situazione è cambiata nel momento in cui il video è stato condiviso su YouTube. A quel punto, è stato necessario l’intervento dei carabinieri, i quali hanno imposto la rimozione del video dal web e hanno sanzionato i protagonisti.

Come location, i ragazzini avevano scelto un garage condominiale di Sorrento. Qui, alcuni residenti avevano già provato a segnalare quanto stava avvenendo alle forze dell’ordine. Al porto di Marina Piccola, inoltre, sono state girate delle scene con pericolose evoluzioni, senza casco, con i loro scooter.

Dunque, quando il video è apparso online, sono stati tutti sanzionati per il mancato rispetto delle normative anti Covid. Si vedono, infatti, senza mascherina stare l’uno accanto all’altro tanto in luoghi pubblici quanto in aree private. Il filmato è stato poi rimosso dai social.