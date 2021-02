Sorrento, vaccino Covid ai prof: assenze, reazioni e modalità

Penisola sorrentina: vaccini Covid agli insegnanti. Ci arrivano molte segnalazioni al giornale circa alcune conseguenze che porterebbe il vaccino anti-Covid. Qualcuno si lamenta per la puntura, chi per febbre e tremori. Tutti sintomi e problematiche “normali” dopo qualsiasi tipo di vaccino, non solo per quello contro il coronavirus. Per questo ci teniamo a tranquillizzare chi ci legge.

C’è chi invece ci scrive per segnalare problematiche o poca accortezza mentre si viene vaccinati. Riportiamo un commento tra tanti. “Mi viene spontaneo segnalare quello che ritengo sia un’anomalia. Stamane, mia figlia, insegnante, come suo dovere, s’è vaccinata a Sorrento. Quando è tornata a casa, svestendosi, s’è trovata non solo macchiata di sangue ove era stata fatta la puntura, ma anche sulla camicetta. Inconcepibile! E’ mai possibile che, che per evitare che si verifichi ciò, non venga applicato un batuffolino con un cerottino? Lo segnalo affinché i responsabili possano riflettere ed ovviare l’inconveniente che non credo sia un caso unico“.

Non sappiamo se si tratti di un singolo episodio o meno ma per dovere di cronaca pubblichiamo. Evidenziamo inoltre che molti professori in Campania non si stanno presentando all’appuntamento con il vaccino.