Sorrento. Vaccinazioni Covid-19 per gli over 80: il Comune attiva un numero telefonico per le prenotazioni

Il Comune di Sorrento ha attivato un numero dedicato a disposizione dei cittadini ultraottantenni di Sorrento, per aderire all’imminente campagna vaccinale contro il Covid-19.

Chiamando il martedì al numero 3356262648, dalle ore 8.30 alle 13.30, sarà possibile effettuare la prenotazione.

Resta ovviamente attiva la procedura tramite piattaforma regionale, raggiungibile al sito https://adesionevaccinazioni. soresa.it/

Per procedere alla registrazione, è necessario inserire il codice fiscale e il numero di tessera sanitaria del richiedente, fornire un indirizzo email ed un recapito cellulare.

Per prenotarsi è anche possibile rivolgersi al proprio medico di famiglia.

“Siamo sempre a disposizione dei cittadini – scrive il sindaco Massimo Coppola, in una lettera che sarà recapitata in queste ore a tutti gli over 80 di Sorrento – e ci auguriamo che questo periodo possa concludersi nel migliore dei modi e il prima possibile con l’aiuto e la collaborazione di tutti”.