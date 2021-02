Sorrento, uomo ferito arriva al pronto soccorso ma nessuno lo aiuta. Il racconto

Sorento. Un uomo si presenta al pronto soccorso dell’ospedale di Sorrento con un taglio a una mano, ma, nonostante una vistosa emorragia, nessuno lo aiuta ed è costretto a rivolgersi ad un medico privato. È quanto accaduto a un uomo di Piano di Sorrento che ha pubblicato un lungo post su Facebook per condividere l’accaduto. Ecco il post.

Ieri pomeriggio alle ore sedici circa mentre lavoravo in casa ad un cancello pericoloso mi faccio un taglio alla mano con il flex…. Abito a Piano….. Mi accompagnano all’ospedale a Sorrento avevo la mano sanguinante e non poco…. arrivato in ospedale il guardiano mi vede con la mano sanguinante e mi annuncia al pronto soccorso mi dice di aspettare fuori che presto mi chiameranno….dopo mezz’ora ero sempre lì ad attendere…. con la mano sanguinante vado dal guardiano e chiedo come mai non mi hanno chiamato ancora…. lui con diplomazia….. come per dire fottere le persone mi dice….. purtroppo in accettazione ci sono tre contagiati di Covid e in ambulanza c’è’ uno con il Covid che aspetta per entrare…e aggiunge se vuole entrare io non ve consiglio… poi decidete voi…..io non ci pensai più di tanto e rinuncia ad entrare….

Intanto la mano mi sanguinava entrai in panico…. mi ero reso conto a quel punto che la cosa diventava difficile…. però mi dissero di andare all’ ospedale di Vico….. traffico che non ti dico…ci arrivammo dopo mezz’ora vado in pronto soccorso…. il pronto soccorso non funzionava lo avevano chiuso…. riuscii a parlare con un infermiere che mi disse chiaramente che il pronto soccorso di Vico era stato chiuso da tempo…. però da Sorrento mi avevano scaricato a Vico….pregai quel santo infermiere se mi dava un occhiata alla mano da esperto per capire le condizioni….fu molto gentile mi medico’ la mano e mi disse di non perdere altro tempo dovevo al più presto mettere i punti perché il taglio era profondo e la fuori uscita del sangue non si stagnava….. poiché per problema di cuore prendo pastiglie per rendere il sangue più fluido…. Il santo infermiere mi rimanda a Sorrento e mi disse di aspettare affinché mi chiamassero per mettere questi punti alla mano….

Ormai arrivato alle ore 21 cinque ore con la mano sanguinante….chiamo il mio medico di fiducia che mi consiglia un medico privato…..fortunatamente trovo questo medico privato che nonostante la tarda ora gentilmente mi prese sotto le sue ali e mi sistemo la mano…….e lo ringrazio molto….

E CONCLUDO……

In che mondo viviamo…. vero e’ che la pandemia fa da padrone…. ma se un cittadino che paga le tasse per avere anche questo servizio…..perché non si prevede anche fuori nel cortile degli ospedali

una struttura appunto per dei casi urgenti come quello capitato a me e ad altri che vengono abbandonati….e non solo…. SBATTUTI A CA E’ A LA

ATTENZIONE PUÒ SUCCEDERE A TUTTI SPECIE A RAGAZZI CON INCIDENTI DI MOTORINI…

DIAMOCI DA FARE…..LA NOSTRA PENISOLA E SOLO BELLA MA MANCANO LE COSE PIÙ IMPORTANTI….E NOI SIAMO IL POPOLO