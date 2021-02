Sorrento. Tutti negativi al Covid Rosario Fiorentino e famiglia, ora aspettiamo la guarigione di Eduardo. Il giovane consigliere comunale, impegnato nel sociale da sempre prima col padre, era risultato positivo al Coronavirus Covid-19, nel mentre quarantena per tutta la famiglia, ma per fortuna a loro il tampone è risultato negativo. Ora non ci resta che aspettare la sua guarigione.. Forza Eduardo