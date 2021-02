Sorrento. Spremuta Day. Arance sorrentine offerte

La prossima domenica 7 febbraio lo Spremuta Day, il format realizzato da Slow Food in collaborazione con Fondazione Sorrento, sarà ospite delle domeniche dell’Isola Ecologica del Tesoro promosse dall’assessorato all’Ambiente del Comune di Sorrento insieme a Penisolaverde Spa.

Lo “Spremuta Day” si tiene dal 2017 nel parco di Villa Fiorentino, iniziativa che vede ospiti gli alunni delle scuole elementari e medie degli istituti sorrentini, ha lo scopo di promuovere il consumo delle arance sorrentine sotto forma di succo, esaltandone le caratteristiche nutrizionali e le proprietà benefiche dell’agrume attraverso un percorso ludico-educativo pensato ad hoc per i più piccini. Quest’anno per via dell’emergenza sanitaria si terrà in forma diversa.

L’arancio biondo sorrentino, registrato nell’Arca del Gusto di Slow Food, dal gusto molto piacevole ed equilibrato, è infatti ricco di semi e per questo poco apprezzato dal mercato e non offrendo una giusta remunerazione per i contadini spesso non viene nemmeno raccolto.

Accanto al ritiro dell’olio esausto, che si terrà presso il gazebo di Penisolaverde in Piazza Lauro dalle 10:00 alle 12:30, dove per ogni 10 litri consegnati verrà consegnata una bottiglia di olio extravergine di oliva, i volontari di Slow Food Costiera Sorrentina e Capri distribuiranno sacchetti di arance bionde sorrentine, la varietà tipica della penisola sempre più minacciata dalla concorrenza del mercato e da abitudini alimentari poco consapevoli.