Sorrento, si avvicina la festività del patrono Sant'Antonino tra fede e regole anti-Covid

Sorrento. Manca una settimana alla festività del patrono Sant’Antonino. Un giorno tanto atteso dai sorrentini e non solo. Ma quest’anno la pandemia in corso cambierà il modo di vivere questa giornata e limiterà anche tantissimi gesti legati alla fede ed alla tradizione. Sarà sicuramente un giorno più raccolto, da vivere nella preghiera esaltando l’aspetto spirituale che è poi quello fondamentale. Nessun festeggiamento esterno, nessuna fiera per le strade della città, nessuna processione del Santo attraverso le vie di Sorrento.

Anche le Sante Messe saranno ovviamente ad ingresso limitato in modo da consentire il rispetto del distanziamento sociale, ma potranno comunque essere seguite in streaming sulle pagine Facebook della Basilica di Sant’Antonino Abate/Sorrento e della Cattedrale di Sorrento e sul canale Youtube Cattedrale di Sorrento.

Quest’anno sarà comunque possibile fare visita alla cripta del Santo ma sarà vietato toccare la statua e prelevare l’olio benedetto dalla lamina d’ argento che funge da mantello. La tradizione infatti prevedeva il prelevare l’olio per poi segnarci con la croce e recitare la preghiera incisa su una lastra d’argento oppure rivolgere al Santo le proprie intenzioni. Questa tradizione nasce forse dal miracolo che Sant’ Antonino operò su di un arcivescovo sorrentino che, caduto dal mulo, si fratturò una gamba. In sogno il prelato ebbe la visione del Santo che gli ungeva con l’olio la gamba fratturata e il mattino seguente si svegliò guarito.

In questo 14 febbraio 2021 però ci si dovrà limitare alla preghiera silenziosa sicuri che comunque Sant’Antonino ascolterà le intenzioni e le suppliche di ognuno.

Sarà quindi una festa patronale diversa da tutte le altre, ma sarà anche un modo per rafforzare la propria fede liberandola da tutti gli orpelli inutili pregando Sant’Antonino affinché possa liberarci da questa pandemia che ha sconvolto l’esistenza e la quotidianità.