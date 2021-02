Sorrento, sfida tra grandi chef

Sorrento – Il duo di fuoriclasse della pasticceria sorrentina Antonio Cafiero e Imma Gargiulo ci danno appuntamento oggi, 9 febbraio, sulla pagina Facebook della “Gelateria Primavera”, a partire dalle ore 15 per una divertente contesa a base di dolci dedicati al Re Carnevale e al Santo Patrono di Sorrento Sant’Antonino, che quest’anno hanno in comune domenica del 14 febbraio. I due chef, Antonio Cafiero, storico maître pâtissier sorrentino e Imma Gargiulo, finalista della prima edizione di Masterchef, si cimenteranno in due gustose specialità tradizionali, una dolce e l’altra salata, Dopo le maxi chiacchiere cioccolatose a forma di cuore, protagoniste in un precedente incontro culinario sempre online, stavolta, le pietanze regine della tavola saranno due ricette “made in Sorrento”; partendo, infatti, dalla stessa base, una pasta brisè dolce, Antonio Cafiero ed Imma Gargiulo daranno forma, sostanza e sapore alla Pizza rustica di Carnevale, a base di uova, ricotta, salsiccia, caciocavallo, pepe e, a chi piace, un po’ di uvetta; e alla Torta di Sant’Antonino, piatto legato alla nostra tradizione culinaria contadina, con uova, cioccolato fondente, amarene, liquore Strega e buccia di limone. Ci attende l’esaltazione dei profumi della Terra delle Sirene e a questo aggiungiamo una chicca finale per San Valentino che giammai potremmo dimenticare, in soccorso ci viene ancora l’arte pasticcera di Antonio Cafiero che ci proporrà una “love edition” delle sue “Delizie al limone”punteggiate di cuoricini rossi in cioccolato bianco. di Luigi De Rosa