Sorrento / Sant’Agata. Le grottelle riparte di nuovo , a Sorrento, a pochi passi da Sant’Agata di Massa Lubrense, pochi metri prima del bivio per Priora salendo dalla Statale che da Positano passa per i Colli di San Pietro, poi di Fontanelle a Sant’Agnello fino ad arrivare al confine fra Sorrento e la frazione di Massa Lubrense, troviamo l’Agriturismo Le Grottelle, uno dei migliori agriturismi della Campania, spettacolare luogo immerso nel verde della natura, dove poter vivere momenti speciali. Sole, aria pulita e tanta la passione per la terra da tre generazioni fanno parte dello scenario quando si entra in questa realtà naturale, dove poter mangiare in completa sicurezza, all’aperto ed in libertà nel difficile momento che ci troviamo a vivere a causa del Coronavirus. Dalla gestione di Pasquale Esposito, insieme alla moglie Maria, che coltivano la passione per tutto quello che la natura offre da vero agricoltore, alla cucina di Fabio, chef che viene da esperienze stellate, l’Agriturismo Le Grottelle è una garanzia: tutto fatto in casa, dall’antipasto ai salumi, le verdure e la carne.

Per il momento solo il sabato e domenica

telefono fisso 081 527 69 48 .

Cel. 320 805 60 99