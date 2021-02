Sorrento, San Valentino e Sant'Antonino ai tempi del Covid. Non mancano le persone in strada

Oggi Sorrento celebra il suo patrono Sant’Antonino con un’atmosfera sicuramente diversa per l’assenza di festeggiamenti esterni a causa della situazione emergenziale legata alla diffusione del Covid-19. Ma oggi è anche San Valentino, il giorno degli innamorati, oltre che domenica di Carnevale. La pioggia ha concesso una tregua anche se le temperature sono basse ed il vento sferza le strade cittadine. Ma in tanti hanno sfidato il freddo per concedersi una passeggiata lungo il Corso Italia e festeggiare in questo modo Sant’Antonino e San Valentino, pur nel rispetto delle norme finalizzate ad evitare la diffusione del contagio.

Ancora qualche ora e poi in tanti raggiungeranno le proprie abitazioni per regalarsi magari una cena nell’intimità delle mura domestiche insieme alla persona amata.