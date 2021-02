Sorrento, oggi le pulizie sulla spiaggetta della Marina Piccola. Come preannunciato il fine settimana scorsa, dopo la pulizia dell’intero arenile di Marina Grande oggi è stata la volta della Marina Piccola alla spiaggetta posta all’interno del porto di Sorrento. In questa particolare zona, quando si svolgono specifiche precipitazioni meteo marine con vento di grecale, numerosi rifiuti vengono risucchiati dalla risacca e si vanno a depositare sulla piccola e suggestiva spiaggia. Questa diventa un ricettacolo di oggetti che finirebbero nuovamente in mare alla mareggiata successiva. Con questo intervento, che proseguirà periodicamente, si eviterà che tutti questi rifiuti ritornino in mare a beneficio dell’ecosistema marino.

Dopo l’intervento i sacchi con i rifiuti raccolti saranno avviati allo smaltimento dalla società Penisolaverde.

A darne annuncio sul suo profilo facebook è stato il Presidente del Consiglio Comunale di Sorrento, Luigi Di Prisco.