Sorrento, nasce la task force di psicologia

Nasce la task force di psicologia del Comune di Sorrento, un servizio di consulenza psicologica per il cittadino, che avrà la possibilità di essere accolto ed ascoltato da professionisti psicologi, ricevendo una prima forma di aiuto e sostegno.

“Nel difficile momento storico attuale connesso alla pandemia da Covid-19 sono frequenti i vissuti di ansia e di smarrimento ma anche di incertezza per il futuro, oltre alle difficoltà connesse all’isolamento – spiega l’assessore al Personale, Rosa Persico – Il servizio, dunque, è da intendersi come strumento di intervento e di prevenzione primaria con l’obiettivo di promuovere lo sviluppo delle potenzialità della comunità e di favorire il riconoscimento dei propri bisogni e del proprio disagio, promuovendo una migliore qualità della vita, all’insegna del benessere psicologico”.

Le consulenze della task force di psicologia avverranno tramite videoconferenza con le indicazioni che saranno fornite al momento della prenotazione, a partire da mercoledì 24 febbraio.

E’ possibile da subito prenotarsi al servizio inviando un’e-mail all’indirizzo psicologi@comune.sorrento.na.it comunicando i propri dati anagrafici (nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza) e il proprio numero di cellulare. Esclusivamente per i cittadini privi di indirizzo e-mail sarà possibile effettuare la prenotazione al contatto telefonico 0815335240 il lunedì e mercoledì, dalle ore 13 alle 14.