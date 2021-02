Interessantissimo progetto avviato dal presidente dell’Istituto di Cultura Tasso, Luciano Russo, in collaborazione con Frate Antonio Ridolfi del Convento di San Francesco. Attualmente è in fieri nei locali della enorme biblioteca francescana , ci appare come una inebriante grande bottega dell’antiquario, con opere d’arte come quadri , maioliche, sculture, mobili, libri e soprattutto arredi liturgici straordinari, di artisti come Bernardo Strozzi ,Gemito , Paolo Meli. Nel video allegato un approccio conoscitivo iniziale. Il progetto merita di ricevere tutte le accortenze del caso da parte di amministratori e appassionati.

Foto 4 di 4







Nel settembre del 2019, in collaborazione con la Comunità Francescana, nella persona di Frate Antonio Ridolfi, e l’Istituto di Cultura “Torquato Tasso”, nasce questo progetto per la città di Sorrento: la costituzione di un Museo Civico costituito da prestiti , donazioni ed acquisizioni di opere esposte. Infatti, i locali della Biblioteca messi a disposizione dell’Istituto dai Frati Francescani, desiderano essere solo il punto di partenza per la realizzazione di un Museo Civico che risponda alle esigenze artistiche della città, per testimoniarne il livello culturale raggiunto.

L’Istituto di Cultura Torquato Tasso, fondato nel 1923, con la nuova direzione, vuole testimoniare un cambio di direzione rispetto all’inerzia del passato ed una presenza nella propagazione delle arti, della letteratura e della cultura in ogni suo aspetto. Tanto è stato il lavoro fatto e tanto c’è ancora da fare, per questo chiediamo a tutti i sorrentini, ai turisti che ci omaggiano con la loro presenza , di contribuire con una modesta donazione alla realizzazione di questo progetto che , ottemperando i canoni di fratellanza e universalità della regola Francescana, e aperto a tutti.

Nel Museo , a parte alcuni capolavori , come il San Francesco di Bernanrdo Strozzi, il piccolo dipinto su ardesia e Tobia e l’Angelo di Domenico Fetti, si possono ammirare due busti Lorenzo Bertolini , sculture di Vincenzo Gemito, Francesco Messina , e nelle vetrine tutto quello che è rimasto delle collezioni della Chiesa di San Francesco.