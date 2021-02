Sorrento: lunedì 15 scuole chiuse anche per le paritarie e i due istituti comprensivi

Sorrento. Il sindaco Massimo Coppola ha firmato un’ordinanza che prevede per la giornata di lunedì 15 febbraio lo stop alle lezioni per tutte le scuole cittadine. In realtà le superiori sono già chiuse fino al 28 febbraio per ridurre i rischi di contagio, quindi il provvedimento, di fatto, riguarda solo le paritarie ed i due istituti comprensivi cittadini.

Il sindaco Coppola ha tenuto conto “dello stato di diffusione del contagio da Covid-19 in ambito locale e della necessità di adottare misure consequenziali di contrasto, ai fini della tutela della salute pubblica e delle istanze varie pervenute dalle realtà scolastiche dagli istituti presenti sul territorio comunale”.