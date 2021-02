Sorrento. L’addio commosso ad Alessandro Fatigati di Gateano Mastellone.

Ieri per me, e per il nostro Parco i Fiori, è stata una brutta giornata. Alessandro il nostro storico e amato Portiere, che anni fa lasciò il testimone al figlio Giovanni, come faceva quasi tutti i giorni veniva a “respirare l’aria del suo Parco” con la sua bicicletta. Un giro per i viali, qualche chiacchiera simpatica con i Condomini, con me l’aveva fatta due giorni fa, e ieri un giro sull’erba del prato della zona Piscina. Poi all’improvviso un infarto fulminante! Così in un attimo passa dalla sua amata Piscina, che curava con amore, alle braccia del buon Dio. Prendo in prestito la foto messa dal suo figliolo che vive in Olanda! Alessandro ieri per me, per noi tutti, è stata una giornata terribile …. eri uno di Noi. Stare lì vicino a te disteso immobile sul prato è stato molto molto triste e duro. Condoglianze a tutta la tua bella famiglia che hai amato, e molto.