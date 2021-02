Sorrento, i ringraziamenti del Presidente Conte a Raffaele Pane per i doni ricevuti

Sorrento. Ancora un bellissimo riconoscimento per Raffaele Pane, l’Alfiere di Sant’Antonino, che instancabilmente e con grande fede e passione, porta in alto il nome di Sorrento e del suo patrono. E per lui arriva la lettera del Presidente del Consiglio dei Ministri, l’Avv. Prof. Giuseppe Conte, che lo ringrazia per i regali di Sorrento che ha portato a Palazzo Chigi.

Ecco le belle parole del Prof. Conte: “Gentile Sig. Pane, ho ricevuto con molto piacere gli omaggi che ha voluto cortesemente farmi pervenire e La ringrazio vivamente per il gentile pensiero, lusingato per l’attenzione riservatami. Nel manifestare il mio più sincero apprezzamento e la mia riconoscenza, non voglio mancare di far pervenire l’augurio di un nuovo anno ricco di soddisfazioni, unitamente ai miei più cordiali e calorosi saliti”.