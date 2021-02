Sorrento. Gli stagionali della Penisola Sorrentina: “Nessuno si salva da solo”.

Regione Campania e Governo diano segnali forti per salvare la stagione 2021, lo richiede a gran voce il neonato coordinamento Turismo Unito Penisola Sorrentina che in queste ore ha già diramato un documento e partecipato alla manifestazione che si è svolta ieri a Napoli con l’audizione dal Prefetto. “Non c’è più tempo da perdere, le istituzioni non possono essere più attendiste, il rischio delle gravi conseguenze socio economiche a seguito della pandemia possono travolgere l’equilibrio sociale in Penisola. Per molte famiglie, professionisti ed operatori della filiera non ci sono incassi da circa un anno, i ristori per le partite ive sono risultati inadeguati, come i contributi una tantum per gli ex lavoratori stagionali, alcuni non svolgono alcuna mansione da circa due anni. C’è poi l’ampia platea di gestori di strutture ricettive complementari, senza partita iva e professionisti a tempo come le guide ed accompagnatori turistici, che non hanno ricevuto alcun ristoro pur ritrovandosi equiparati alle imprese, per oneri fiscali e tributi. E’ ora di sinergia e condivisione, no a isolate azioni di taluni alla ricerca di una mera visibilità che nulla ha a che vedere con il nostro percorso turistico. La Penisola Sorrentina ha bisogno di risposte ora per individuare possibili soluzioni per salvare la stagione. Occorrono azioni strategiche che al momento non scrutiamo dalle istituzioni troppo attendiste e mute rispetto alle necessità di un’area che vive di solo turismo. Auspichiamo un immediato incontro con la conferenza dei sindaci, per chiarire meglio i possibili interventi su esenzioni e sospensioni tributi, costi concessioni e permessi, sostegno alle famiglie e per lavorare un cronoprogramma chiaro in merito a vaccinazioni, passaporto sanitario e strategia di promo commercializzazione del nostro territorio verso Paesi già avanti con le vaccinazioni. Abbiamo bisogno di risposte in merito a decontribuzioni, contratti e sospensione quote ente bilaterale. Ci preoccupano il silenzio della Regione Campania e degli enti del turismo come auspichiamo immediata interazione con il neo Ministro al Turismo Garavaglia. Non indugeremo più a lungo, occorre agire con speditezza e garantendo la nostra filiera. Già dalla prossima settimana occuperemo in sede permanente la sede dell’Azienda soggiorno e turismo di Sorrento e quelle territoriali con l’obiettivo di avere maggiore supporto dalla Regione, ente che ha delega esclusiva del turismo mentre attendiamo segnali inequivocabili di vicinanza e supporto dai Comuni. Rosario Fiorentino, Giulia Riva, Martina Coppola – Flaica Cub, Valeria Salzano Associazione guide ed accompagnatori turistici Sorrento, Comitato Dipendenti N.C.C. Campania – Gennaro Salamone; Agostino Ingenito e Marcello Coppola – Abbac Guestitaly