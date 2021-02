Sorrento, Gaetano Milano: “Vaccinare tutta la popolazione della penisola sorrentina prima dell’estate”

Riportiamo il post pubblicato sul suo profilo Facebook da Gaetano Milano, AD della Fondazione Sorrento: «Piano vaccinale Penisola Sorrentina così articolato: Vico Equense-Meta: 2 postazioni. Piano di Sorrento-Sant’Agnello: 1 postazione. Sorrento: 2 postazioni. Massa Lubrense: 1 postazione. Posto che ogni postazione può arrivare a fare 300 vaccinazioni al giorno, si possono fare circa 1.800 vaccinazioni giornaliere. Considerata la popolazione residente e fatte salve le categorie che hanno prelazioni nel piano vaccinale regionale (personale medico, ultra ottantenni, personale scolastico) restano circa 60.000 residenti (poco meno) per cui in trentacinque giorni si possono vaccinare tutti e, se c’è la necessità del richiamo, in settanta giorni completiamo il programma completo (la sola Sorrento ancor prima), in tempo per la stagione turistica 2021, partendo entro fine mese.

Il territorio (se vuole) può organizzarsi per organizzare, gestire e fare le vaccinazioni (anche investendo in proprio). Domande: la Regione dovrebbe assegnare alla Penisola Sorrentina 120.000 vaccini di cui la metà subito e l’altra metà tra 30 giorni. Ha questa facoltà, alla luce e nel rispetto del Piano Vaccinale Nazionale? L’Asl competente autorizza la vaccinazione in forma indiretta, assumendone il solo coordinamento? Si può percorrere una strada alternativa nel procurare i vaccini, dei quali è stato autorizzato il commercio in Italia? La ratio è una: imm’a fa’ ampress, pe’ piacer’!!!».