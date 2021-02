Sorrento. Festività e Covid-19: il sindaco Coppola chiede più controlli nelle strade cittadine. Lunedì 15 febbraio, stop lezioni in presenza nelle scuole cittadine

“In riferimento al fenomeno della pandemia da Covid-19, voglio trasferirVi la mia personale preoccupazione per il momento che stiamo vivendo, e pertanto si prega di volere intensificare i controlli per eventuali assembramenti in concomitanza nel prossimo week-end, che inizia con la Festa Padronale di Sant’Antonino e San Valentino e segue martedì con il Carnevale.

Così il sindaco di Sorrento, Massimo Coppola, in una lettera inviata ai vertici locali di polizia, carabinieri, guardia di finanza e polizia municipale.

“Si tratta di momenti particolari estremamente sentiti delle nostre popolazioni – aggiunge il primo cittadino – Per questo dobbiamo evitare accuratamente che possano determinare nuove situazioni di contagio nella nostra comunità”.

Intanto, per le stesse ragioni, Coppola ha disposto attraverso un’ordinanza lo stop in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado per l’intera giornata di lunedì 15 febbraio.