La ribalta il Sorrento 1945 eSports! Nell’ultima gara giocata, la formazione rossonera s’impone, in rimonta, 2-1 contro il Fasano. Al vantaggio iniziale dei biancazzurri risponde bomber Alessio Minetti che con una doppietta trascina i rossoneri al successo. Si sarebbe poi dovuta giocare anche la partita contro il Villa Valle, una delle principali rivali per un posto nei play off, ma il match è stato rinviato per problemi tecnici. La formazione della Val Brembana è ottava con 38 punti, reduce dal successo ai danni del Derthona.