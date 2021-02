Sorrento ( Napoli ) . Controlli della Guardia di Finanza e Carabinieri il sabato sera per le misure anti Covid. Mentre a Milano vediamo scene di assembramenti e discoteche a Sorrento si passa un tranquillo sabato sera con i controlli degli uomini dell’Arma, delle Fiamme Gialle e della Polizia . Un tranquillo sabato con la Campania in zona arancione e le persone che passeggiano serene ma in sicurezza, distanziate e con la mascherina.