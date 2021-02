Sorrento. Colpo di scena al Consiglio di Stato sul concorso di Comandante dei vigili, Rosa Russo rischia. Dino Padovani, il concorrente con più punti escluso dall’orale, continua la sua battaglia e vince al Consiglio di Stato dove aveva chiesto l’annullamento del rigetto dell’ordinanza cautelare emessa dal Tar Campania di Napoli.

In pratica il TAR non aveva accettato l’ordinanza con la quale si chiedeva la sospensione dell’esito del concorso , col quale aveva vinto Rosa Russo, e ora le carte in tavola cambiano completamente.

Cosa ha disposto il Consiglio di Stato?

Il Consiglio di Stato ha valutato l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Sorrento, mentre Rosa Russo non si è costituita . E quindi “Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado; Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2021 il Cons. Alberto

Urso e preso atto delle note d’udienza, depositate dall’avv. Padovani ai sensi dell’art. 25 d.l. n. 137 del 2020, conv. in legge n. 176 del 2020, come modificatodall’art. 1 d.l. n. 183 del 2020, e dell’art. 4 d.l. n. 28 del 2020; Ritenuto che le esigenze di parte appellante siano apprezzabili favorevolmente e possano essere adeguatamente considerate a mezzo di una sollecita definizione del giudizio di merito davanti al Tar.. ”

Abbiamo sottolineato in neretto questo passaggio. Cosa significa?

Significa che il Consiglio di Stato ritiene che vi siano i presupposti per un giudizio celere e che quindi vi possano anche essere presupposti di ragioni favorevoli a Dino Padovani. Ovviamente non è in contestazione Rosa Russo, ma la scelta tecnico amministrativa di escludere dagli orari Padovani che comunque era venuto appositamente a Sorrento per sostenerli.

Cosa può fare il Comune ora?

Il Comune può aspettare, come ha fatto finora, ma potrebbe anche in via di autotutela sospendere dalla carica di comandante Rosa Russo tutelandosi nel caso si perdesse il ricorso al Tar.

Insomma l’amministrazione di Massimo Coppola si ritrova una vicenda partita dalla precedente amministrazione e sarà sicuramente la nuova segretaria comunale a valutare il da farsi.

Vi aggiorneremo… Sempre su Positanonews.

Ecco la sentenza.

Consiglio di Stato interviene su rigetto sospensiva TAR