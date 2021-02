Sorrento Cimitero. Cappella Acampora Stella

Il consigliere comunale Rossella Di Leva, promotrice dell’iniziativa a favore della Cappella , è riuscita a coinvolgere, Fabio Mangone, docente di Storia dell’Architettura all’ateneo federiciano e Maria Pia Briguori. Oggi , sabato 20 febbraio 2021 durante la visita è stato annunciata la pubblicazione imminente di un volume dedicato alla Cappella Stella curato da Maria Pia Briguori, uno sfarzoso monumento funebre ospitato all’interno del perimetro cimiteriale, le cui caratteristiche lo rendono un unicum in tutta Italia.

Edificata nel lontano 1897 dall’architetto Gian Domenico Comencini su ordine di Anna Acampora Stella, che voleva in tal modo dare una degna sepoltura al marito ed al suo unico figlio, la cappella è un’autentica opera d’arte. Al suo interno sono racchiusi alcuni busti in marmo realizzati con una maestria fuori dal comune.

Maria Pia Briguori con Isabella Valente , attribuiscono i busti a Tommaso Solari, mentre invece in La penisola Sorrentina (Vico Equense, Meta, Piano, S. Agnello, Sorrento, Massalubrense): Istoria, usi e costumi, antichità di Manfredi Fasulo a pag 485 dice: Dello scultore(n.d.r Enrico) Mossuti (1898) Sul Cimitero. – Busto del sig. E. Fiorentino-Nella Cappella. lvi. – Busti della signora Anna Acampora e di suo figlio Giacomo Stella. Nella propria Cappella. lvi.

La struttura, inoltre, è impreziosita da colonnati con capitelli in stile barocco, bassorilievi marmorei, vetrate artistiche e ceramiche policrome che per l’epoca rappresentavano un’autentica novità. Nel 1903, l’allora arcivescovo di Sorrento, Giuseppe Giustiniani, acquistò il piccolo tempio per garantire, come egli stesso affermava in un documento dell’epoca, “una degna sepoltura agli arcivescovi di Sorrento”. Nel 1904 monsignor Giustiniani donò la cappella al capitolo metropolitano che la utilizzò, ancora per alcuni anni, per la tumulazione dei canonici. Poi venne abbandonata e, per quasi un secolo, nessuno l’ha più aperta. Nel 2002 l’architetto Guido Coluccio, affascinato dai tesori architettonici racchiusi nell’antica struttura, avviò una serie di contatti per verificare la possibilità di arrivare ad un suo recupero. Grazie alla collaborazione del compianto monsignor Gabriele Russo, che all’epoca era il presidente del capitolo metropolitano, prese il via l’iter per il restauro. Solo nel 2012, però, è arrivato il via libera della Soprintendenza per l’esecuzione delle opere. Il risanamento è stato curato nei minimi particolari. Il pavimento è stato completamente rifatto con piastrelle realizzate a mano da artisti di Caltagirone, mentre i marmi provengono dall’Iran. “Sono grato all’architetto Rosaria Crescenzio della Soprintendenza di Napoli per la collaborazione nel recupero di “Cappella Stella” – commenta l’architetto Coluccio -. Voglio anche ringraziare le maestranze che hanno partecipato al restauro, una squadra composta da artigiani e artisti della penisola sorrentina veri maestri nei rispettivi campi”.