Sorrento, cimitero all’aperto: bara lasciata incustodita in pieno centro storico. Ma è un fotomontaggio

Sorrento, cimitero all’aperto: bara lasciata incustodita in pieno centro storico. Sui social circola una notizia che, se confermata, avrebbe davvero dell’assurdo. Non si può che restare increduli per una situazione del genere, se vera: a Sorrento, città che si distingue sempre per l’arte e la cultura che la caratterizzano, una bara è stata lasciata incustodita in pieno centro storico, nel mezzo dei nostri vicoli.

Il post sta girando su facebook da Alberto Maresca . Dal Comune non sanno nulla e si aspettano conferme. La polizia