Sorrento, cimitero all’aperto: bara lasciata incustodita in pieno centro storico. Assurdo, ma vero!

Sorrento, cimitero all’aperto: bara lasciata incustodita in pieno centro storico. Sui social circola una notizia che, se confermata, avrebbe davvero dell’assurdo. Non si può che restare increduli per una situazione del genere, se vera: a Sorrento, città che si distingue sempre per l’arte e la cultura che la caratterizzano, una bara è stata lasciata incustodita in pieno centro storico, nel mezzo dei nostri vicoli.

Bara lasciata incustodita, il fatto è vero

Il post sta girando su facebook da Alberto Maresca . Dal Comune non sanno nulla e si aspettano conferme e dichiarazioni che non ci sono ancora state. La polizia municipale, come ci hanno riferito dal Comune, non ha trovato nulla, quindi non si sapeva se fosse stato un fotomontaggio, ma alla fine si è scoperto che il fatto è realmente accaduto, non sarebbe però imputabile alle imprese di pompe funebri locali.

Della cosa si sta occupando l’autorità competente per avviare i procedimenti del caso.