Sorrento caos traffico per lavori. Sagristani a Positanonews “Cambieremo il senso a Via Crawford”. Risposta positiva da parte del primo cittadino di Sant’Agnello alle istanze dei cittadini che si erano rivolti a Positanonews per il problema traffico causato dai lavori sul Corso Italia. In anteprima Piergiorgio Sagristani ci fa sapere che si cambierà il senso a Via Crawford, questo permetterà il miglior deflusso dei veicoli. Un venire incontro alle esigenze dei cittadini in un dialogo intercomunale da apprezzare. Intanto anche stasera, come potete vedere sulla web Tv di Positanonews, sulla videogallery e nel canale you tube Positanonews TV e sui social network di Positanonews su Facebook, Instagram e Twitter c’è caos traffico .