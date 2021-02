Sorrento Calcio, Roberto Masullo: “Contento più per la vittoria che per il gol, continuiamo così”

Dopo il pareggio contro il Piceno, i ragazzi di mister Fusco collezionano un altro risultato positivo espugnando Aversa grazie ad un gol, forse inaspettato, del difensore Roberto Masullo: “Il terreno di gioco, sicuramente, non permetteva di giocare tanto la palla perchè in pessime condizioni e sconnesso. Siamo stati bravi a tenere la partita in equilibro contro un avversario ostico e, dopo aver trovato il gol, ci siamo difesi bene non rischiando quasi niente. Ovviamente sono felice per il gol, seppur arrivato in maniera fortunosa, ma ciò che conta è aver conquistato i tre punti”.

Il Sorrento rincorreva una vittoria che mancava da un pò, anche a causa dei molti rinvii a causa del Covid19: “Era una vittoria che ci mancava da un pò di tempo, la stavamo cercando e fortunatamente è arrivata su un campo difficile come quello di Aversa. Abbiamo dato, comunque, continuità anche all’ottimo pareggio conquistato mercoledì contro il Piceno. Un risultato che sicuramente ci da fiducia per il proseguo, per riprendere il cammino che si era un pò interrotto nelle giornate precedenti” .

Masullo e compagni saranno attesi, nei prossimi giorni, da una serie di partite molto ravvicinate e sarà fondamentale recuperare le energie per presentarsi al meglio fisicamente: “È importante recuperare subito le energie, perchè si gioca ogni tre giorni, però abbiamo una rosa ampia con tanti giocatori di qualità. Il mister ha quindi la possibilità di alternare sicuramente nei ruoli ad ogni partita poichè chi sta fuori si allena sempre al massimo e si fa trovar pronto quando chiamato in causa”.

Infine il terzino sinistro elogia i sui compagni di squadra: “Siamo un gruppo fatto di ragazzi unici che si impegnano sempre al massimo, anche chi è fuori sostiene il compagno che va in campo, l’importante è il risultato della squadra. C’è unità di intenti e diamo sempre il massimo per onorare la maglia”.