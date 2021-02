Ancora un rinvio di partita per il Sorrento oramai fermo da quasi un mese: Il Sorrento 1945 in relazione ai casi di positività al Covid-19 registrati nel gruppo squadra, e a seguito richiesta inoltrata al Dipartimento Interregionale della LND, comunica che la gara Sorrento – Gravina , in programma domenica 07 febbraio p.v., è stata ufficialmente rinviata a data da destinarsi.