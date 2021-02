E’ un mese difficile per il Sorrento che deve recuperare le partite oltre a giocare quelle come da programma. Al termine del match, finito 0-0 con il Brindisi, mister Luca Fusco si è presentato in conferenza stampa: “C’è un po’ di rammarico da parte nostra perché abbiamo lavorato e provato a vincere la partita ma abbiamo trovato una squadra ostica dall’altro lato che ci ha messo in difficoltà su un campo ai limiti della praticabilità. Faccio i complimenti ai miei ragazzi e tutto sommato va bene un punto. Sono strafelice di ciò che stanno facendo, mancano ancora 3 partite da recuperare e bisogna gestire al meglio la loro condizione fisica dopo il mese di stop a causa del Covid contratto dalla squadra e dallo staff. Ora abbiamo un mese tremendo perché giochiamo ogni domenica e mercoledì. L’abbraccio a Vitale? Con i giocatori ho instaurato un bellissimo rapporto sono fratelli o figli per me e Vitale ha fatto una bella partita”. In molti parlano di campionato falsato: “Beh sicuramente non è un campionato regolare, è capitato al Sorrento al Taranto, anche il Portici sta sulla stessa strada, si parlava di uno stop, che non ci sarà, per far recuperare le partite ma siccome la salute è la prima cosa è stato giusto fermarci, così come è giusto arrivare fino alla fine di questo campionato”.