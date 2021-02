Uno dei protagonisti della gara Brindisi-Sorrento è Adriano Mezavilla, ascoltato al termine del match in conferenza stampa: “Oggi non era facile perché veniamo già da due partite consecutive su dei campi pesanti e questo pure lo era per cui non siamo stati brillanti ma abbiamo cercato di metterci bene in campo e di portare a casa il risultato. Abbiamo giocato meglio nella prima fase? Sì, stavamo gestendo le energie, bisognava adattarsi alla situazione e per fortuna la squadra lo sa fare. Questo è un campionato difficile per tutti dobbiamo stare concentrati mentalmente perché può capitare a chiunque di fermarsi per il Covid. E’ la prima volta che gioco in serie D e mi trovo in un girone molto competitivo con delle squadre forti che avevo già incontrato in serie C. Qui tutte le partite sono toste e qualsiasi squadra può fare risultato.”