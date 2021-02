Sorrento Calcio, Giuseppe La Monica protagonista del pareggio

Sorrento calcio. E’ stato autore del gol del prezioso pareggio conquistato dal Sorrento in casa del Picerno, Giuseppe La Monica che commenta così: “Sono contentissimo per il gol fatto e voglio ringraziare il mio amico Cunzi per l’assist. E’ stata una grande gioia visto che è arrivato un risultato positivo su un campo difficile, ostico e fangoso. Nel finale potevamo anche vincere”.

LA CONDIZIONE: “Nel complesso stiamo bene anche se per causa della lunga pausa dovuta al Covid dovremo giocare più partite ravvicinate e il tempo per allenarsi sarà poco. Ce la metteremo sempre tutta per portare punti a casa: non vogliamo mollare”.

TOUR DE FORCE: “Pensiamo gara dopo gara: la nostra testa, subito dopo il triplice fischio di mercoledì, era già rivoltata all’impegno di Aversa. Dovremo affrontare ogni partita nel modo giusto”.

IL REAL AVERSA: “Affronteremo un’altra trasferta e quindi un altro spostamento che ci indurrà a partire prima. Il Real Aversa è un’ottima squadra che è stata capace di vincere a Cerignola. Dovremo affrontare i nostri avversari come sempre: in questo girone non esistono avversarie facili. Ce la giocheremo a viso aperto per cercare punti utili a risalire in classifica”.