Sorrento calcio fermo per il Covid. Il bilancio del presidente Cappiello

Sorrento calcio. Un periodo delicato per il Sorrento che per via del Covid non scende in campo ormai da tre settimane. A tracciare un bilancio sul momento è il Presidente dei costieri Giuseppe Cappiello: “Siamo fermi da molto tempo, quindici giorni in cui abbiamo registrato molti contagi. Intanto, i ragazzi negativi, hanno ripreso ad allenarsi. Purtroppo ci siamo fermati dopo un ko e alla vigilia di un match in cui volevamo riscattarsi subito. Cercheremo di gestire al meglio questa situazione che ci costringerà a dover recuperare minimo quattro partite oltre ovviamente una buona condizione fisica. Considerati i recenti risultati dei tamponi, al momento ci sono forti dubbi anche per quanto riguarda la disputa della sfida con il Gravina in calendario domenica prossima”.

MERCATO: “siamo felici di aver raccolto Francesco Fusco che assieme a Vitale ha valorizzato molto il lavoro della società e dello staff negli ultimi anni. Il ragazzo torna dopo una parentesi in serie C nel Monopoli rifiutando anche altre proposte. Torna in un ambiente familiare e sono certo che ci regalerà grandi prestazioni visto che ha tutti i mezzi tecnici e tattici per farlo. Inoltre, sarà utile al tecnico Fusco per trovare altre soluzioni tattiche in vista del tour de force che ci aspetta. Allargare la rosa, ora, è molto importante”.

IL BILANCIO: “Sicuramente positivo anche perché prima della sconfitta con il Portici eravamo primi in graduatoria, certamente non a caso. Frutto di uno straordinario avvio, poi dopo la sosta di novembre siamo stati protagonisti di un rallentamento ma abbiamo tutte le intenzioni di proseguire sulla strada intrapresa in passato. Continueremo a lavorare con dedizione mettendo ogni cosa a disposizione dei ragazzi e dello staff tecnico sperando, tra l’altro, di un rientro sugli spalti dei tifosi almeno per gli ultimi mesi di gare. Per il momento ci stanno seguendo assiduamente nelle dirette streaming sui nostri social”.

MESSAGGIO: “Auguro ai ragazzi di venir fuori quanto prima da questo momento molto delicato e di tornare tutti ad allenarsi, sperando di continuare a recitare un ruolo da protagonisti in campo”.