Sorrento Calcio, dopo la vittoria le parole di Cunzi: “Siamo stati bravi a conquistare punti preziosi”.

Un successo bello e prezioso quello ottenuto dal Sorrento sull’insidioso campo del Real Aversa che l’attaccante rossonero Evans Cunzi commenta in vista della trasferta, di mercoledì, a Brindisi: “Venivamo da un periodo di inattività e queste due gare giocate rappresentavano un punto interrogativo: siamo stati bravi a conquistare quattro punti preziosi. Quello di Aversa lo definisco un successo importante”.

PREPARAZIONE: “Stiamo cercando di recuperare al meglio quante più pedine possibili e anche per quanto riguarda la gara di Brindisi avremo poco tempo per prepararla: perciò ci focalizzeremo soltanto su di noi. Formazione? Siamo tutti arruolabili”.

IL BRINDISI: “La classifica e i risultati dicono che nessun match è scontato. Tutte le compagini del gruppo H presentano in rosa atleti importanti e perciò anche in riva all’Adriatico sarà un match tosto. So’ che sono arrivati due nuovi calciatori che però non conosciamo. Se i brindisini si stanno rinforzando vuol dire che hanno una gran voglia di far bene”.

LA GARA: “Come già detto stiamo cercando di recuperare le forze perché giocare ogni tre giorni con gente uscita dal Covid da poco non è per niente facile. Dovremo, comunque, essere agguerriti e cercare di fare punti. Del resto su ogni campo ce la siamo sempre giocata cercando di interpretare al meglio le idee del nostro allenatore…”.

OBIETTIVI: “Tanti DS e allenatori sostengono che sai un campionato condizionato: in parte sono d’accordo. Non è semplice preparare le partite in questa situazione ma è un anno particolare e dobbiamo conviverci. E’ un campionato strano ma gli obiettivi del Sorrento restano sempre gli stessi: vogliamo ottenere una salvezza tranquilla”.

