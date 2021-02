Sorrento Calcio: dopo il lungo stop causa Covid riprendono gli allenamenti con quasi tutti gli effettivi.

Dopo il lungo stop causa Covid, il Sorrento è tornato ad allenarsi quasi con tutti gli effettivi. Una situazione difficile che il tecnico dei costieri, Luca Fusco, analizza così a meno di una settimana dal prossimo impegno: “Fortunatamente spero di poter affermare che l’emergenza ormai alle spalle. Abbiamo vissuto una situazione, davvero, critica e difficile. Soltanto questa settimana abbiamo ripreso gli allenamenti anche se ancora non siamo al completo”.

GLI ALLENAMENTI: “I pochi calciatori non contagiati avevano già ripreso dopo il periodo di isolamento. Soltanto ieri c’è stato il primo allenamento vero e proprio, il precedente risaliva quasi a tre settimane fa”.

TOUR DE FORCE: “Stiamo cercando di organizzarci al meglio: come detto non è una situazione facile soprattutto dal punto di vista fisico con il primo impegno che è dietro l’angolo. Dovremo cercare di riportare nella miglior condizione quanta più gente possibile: farlo in poco tempo non sarà facile”.

IL PICERNO: “Mercoledì sfideremo un avversario davvero forte, attuale capolista e che punta alla promozione. Compagine costruita per vincere, ben allenati da Ginestra. Ostacolo delicato ma proveremo comunque a dire la nostra”.

GLI OBIETTIVI: “A prescindere dal Covid non cambiano. Dobbiamo raggiungere quanto prima la quota salvezza. Fondamentale è tornare ad avere la stessa grinta e cattiveria agonistica di inizio stagione. Affrontando così qualsiasi gara l’obiettivo salvezza sarà alla nostra portata”.

MERCATO: “Il ritorno di Fusco è importante: una pedina di spessore in più che ci potrà dare una grossa mano. Me ne hanno parlato bene. E’ un calciatore di grande affidabilità”.

DI ALESSIO PETRALLA