Sorrento calcio: Ciao Ciro, ex calciatore rossonero

Ciao Ciro, ex calciatore rossonero. “Il Sorrento 1945 esprime il proprio cordoglio alla famiglia Esposito, per la scomparsa del caro Ciro. Il calciatore sorrentino (nella foto il secondo accosciato da destra), originario della marina di Puolo, ha vestito la maglia rossonera all’inizio degli anni ’60. Ai suoi cari vanno le più sentite condoglianze da parte del Presidente, dei Dirigenti e Collaboratori tutti. Foto tratta dal libro “CALCIO E ALTRI SPORT IN PENISOLA SORRENTINA” scritto da Pasquale Buonarotti”.