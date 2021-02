Sorrento Calcio, capitan Gargiulo: “Fondamentale la condizione fisica”

Il Sorrento ritorna in campo dopo un mese di stop a causa del covid-19 e trova il pareggio con il Picerno, nel recupero della 12° gara di campionato, sul campo che era un pantano. A rimettere in carreggiata il team rossonero costiero, passato in svantaggio con il goal di Albadoro, è capitan Gargiulo che sigla il momentaneo pari dell’1-1. Nel post partita ecco le sue dichiarazioni: “Avevamo tanta voglia di tornare in campo dopo questa sosta forzata causa Covid, penso che abbiamo disputato una gara di cuore su un campo quasi impraticabile. E’ stata dura ma con grande carattere siamo riusciti a portare a casa un pareggio che, tutto sommato, è da considerare prezioso. Un ottimo pareggio su un campo difficile e contro un avversario che punta alla promozione. Dobbiamo recuperare altre quattro gare e possiamo migliorare la nostra classifica, l’obiettivo è quello di affrontare nel migliore dei modi ogni singola partita, senza abbassare la concentrazione”. Il Sorrento, costretto a giocare ogni 3 giorni, dovrà riuscire a farsi trovare pronto e soprattutto in una buona condizione fisica: “Sarà fondamentale la condizione fisica, disputeremo tante partite ravvicinate e anche chi ha giocato di meno fino ad ora dovrà farsi trovare pronto. Su questo sono sicuro perchè siamo una squadra formata prima da grandi uomini e poi da calciatori”.