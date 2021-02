Sorrento, Atex all’amministrazione Comunale: “Benissimo gli Stati Generali, ma occorre la consulta permanente sul turismo”. Il presidente di Atex Campania, Sergio Fedele, ha inviato una lettera aperta al Sindaco di Sorrento ed all’Assessore al Turismo del Comune di Sorrento. Ecco quanto si legge:

“Abbiamo appreso che gli Stati Generali del Turismo a Sorrento saranno inaugurati il 3 Marzo.

Esprimiamo il nostro apprezzamento per questa importante iniziativa che dimostra l’attenzione e l’organizzazione strutturata che, giustamente, volete dare alla strategia per supportare e rilanciare il Turismo in questa fase storica delicatissima.

È sicuramente la strada giusta e, in rappresentanza del settore extralberghiero, parteciperemo e seguiremo i lavori con un duplice ruolo.m:

1- Ascoltare e recepire posizioni e progetti dell’Amministrazione Comunale e delle altre associazioni.

2- Presentare analisi e proposte

Occorre però, a nostro avviso, mettere in moto un “doppio binario” per gestire questo momento, particolare e complesso.

Il primo binario è quello del “metodo” finalizzato a obiettivi di medio-lungo periodo, obiettivo che può trovare il proprio percorso e la propria organizzazione attraverso appuntamenti come gli Stati Generali del Turismo

Il secondo binario è quello della “quotidianità”, finalizzato alle decisioni e iniziative a “breve termine” che necessitano di interventi immediati.

Lei sa che è stata la nostra associazione a lanciare a livello nazionale, regionale e comunale il concetto delle Zone a Turismo Prevalente.

Territori in cui il Turismo incide totalmente sulla vita economica e sociale e che necessitano di una serie di misure prioritarie e immediate.

Sorrento fa parte di queste Zone a Turismo Prevalente.

E proprio per questo è fondamentale in questi territori agire anche e soprattutto nella “quotidianità”

Facciamo un esempio.

Il marketing per la stagione 2021.

Qualsiasi iniziativa di marketing ha efficacia se attivata nei modi ma anche nei tempi giusti

Chi lavora nel Turismo sa perfettamente che la promozione turistica non può avere risultati importanti se fatta” last minute”.

Gli altri territori italiani nel 2020 hanno investito nel marketing di prossimità, ottenendo buoni risultati.

Sorrento, Zona a Turismo Prevalente, non l’ha fatto nonostante le nostre continue sollecitazioni trasmesse alla precedente amministrazione Comunale.

Anche per il 2021 gli altri territori italiani che vivono di turismo sono partiti con precise iniziative di marketing.

Sorrento aspetta gli Stati Generali che avranno inizio a Marzo.

Purtroppo sarà tardi per poter costruire una azione di promozione di qualità ed efficace.

Eppure numerose proposte sono state in questi mesi presentate per avviare nei tempi giusti tale indispensabile attività.

Questo è solo un esempio che dimostra come sia fondamentale un punto di riferimento istituzionale, a livello locale, che, “in tempo reale” possa dedicarsi a valutazioni urgenti, decisioni immediate, confronto sistematico con i rappresentanti del turismo.

A nostro avviso l’Assessorato al Turismo dovrebbe avere anche questo ruolo per consentire, oltre alla definizione di “un metodo” e al raggiungimento di obiettivi di medio – lungo periodo, anche l’indispensabile gestione della “quotidianità” per quelle priorità assolute che, nell’attuale momento di crisi, impongono decisioni immediate.

Un sincero apprezzamento per gli imminenti Stati Generali del Turismo in occasione dei quali la nostra prima proposta sarà appunto di creare una interfaccia permanente tra l’assessorato al Turismo e tutti i rappresentanti della filiera turistica locali.

A presto”.