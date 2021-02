Sorrento, alunna positiva. Sospese le attività didattiche alla scuola dell’Infanzia – Plesso A. Lauro. Il chiarimento della mamma

Sorrento. La dirigente scolastica della Scuola dell’Infanzia – Plesso Angelina Lauro, con una circolare rende noto di essere venuta a conoscenza ufficialmente della positività di un’alunna che ha frequentato in presenza . La dirigente scolastico Marianna Cappiello oggi ha firmato il provvedimento a causa della positività al Coronavirus Covid 19 di un’alunna. La bambina contagiata ha frequentato la scuola fino al giorno 27 gennaio scorso.

Alla luce dell’impossibilità di un tracciamento sicuro, il dirigente scolastico ha disposto lo stop alle lezioni in presenza.

Pertanto, vista l’impossibilità di effettuare un tracciamento sicuro, si è deciso per la sospensione delle attività di tutta la scuola dell’infanzia a partire dal domani, martedì 2 febbraio.

Le docenti, pur non in DAD perché in malattia, manterranno un contatto con i loro alunni attraverso l’invio di materiale didattico.

Sul web circolavano due ordinanze con due date diverse 27 e 28 gennaio, cosa che ha portato a degli equivoci, ma la stessa dirigente Cappiello ha precisato che è stato un refuso, la stessa mamma della bambina in un commento su facebook ha chiarito la cosa ” è stato detto che ho portato mia figlia a scuola il giorno in cui ero in attesa di tampone. E questa notizia è falsa, tutto qua. La preside ha emanato una prima circolare con data sbagliata perché suppongo si sia confusa. Dunque pochi minuti dopo ha rettificato. Chi mi conosce sa che sono una persona seria. Chi non lo crede va bene lo stesso.”

Chiarita la vicenda auguriamo alla bambina pronta e buona guarigione e serenità a tutti, in genere finora da casi analoghi non vi è stata mai altra trasmissione del virus essendo le scuole fra i luoghi più sicuri in assoluto .

Sospensione-delle-attività-didattiche-scuola-dellinfanzia-plesso-A.-Lauro-