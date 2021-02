Sorrento: al lavoro per la scelta del segretario comunale. Nelle prossime ore, la decisione

Sorrento. Il sindaco Coppola: “Al lavoro per la scelta del segretario comunale. Nelle prossime ore, la decisione”

Conto alla rovescia, a Sorrento, per conoscere le decisioni dell’amministrazione comunale sull’individuazione del nuovo segretario generale. Il sindaco, Massimo Coppola, sta incontrando in queste ore al Palazzo Municipale alcuni tra i quasi cento professionisti, molti dei quali provenienti da fuori regione, che hanno inviato la propria candidatura.

“Ho voluto incontrarli personalmente, dopo avere analizzato i rispettivi curricula – spiega il primo cittadino – Si tratta infatti di una decisione importante, fondamentale per il futuro dell’azione amministrativa, che è e sarà sempre improntata alla massima trasparenza. In controtendenza rispetto a quando avviene abitualmente, sceglieremo nelle prossime ore il nuovo segretario comunale sulla base delle competenze e delle capacità che avranno maturato nel corso della loro esperienza. L’altissimo numero di aspiranti conferma da un lato la grande attrattiva che esercita la nostra città, dall’altro la diffusa volontà di entrare a fare parte di una squadra dinamica ed entusiasta che intende realizzare grandi progetti per questa città”.