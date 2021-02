Sopralluogo della senatrice Baudino (M5S) ad Amalfi e Praiano

Costiera amalfitana. Ieri mattina la senatrice Felicia Baudino e il consigliere regionale Michele Cammarano, entrambi esponenti del Movimento 5 Stelle, accompagnati dal consigliere comunale di minoranza di Praiano, Arturo Terminiello, unitamente a dirigenti dell’ANAS hanno effettuato sopralluogo ad Amalfi e a Praiano. Per verificare lo stato della SS 163 ed in particolare il degrado del tratto ricadente nel Comune. La stessa senatrice ha raccontato dell’incontro sui social.

“Questa mattina insieme al Consigliere regionale Michele Cammarano e al Consigliere comunale di Praiano Arturo Terminiello abbiamo fatto un sopralluogo per incontrare i tecnici Anas responsabili del cantiere e il sindaco di Amalfi Daniele Milano per una visita al prosieguo dei lavori per il ripristino del transito veicolare sull’unica arteria di collegamento con i comuni della Costiera.

Dall’Anas abbiamo ricevuto rassicurazioni che gli interventi previsti saranno ultimati entro 90 giorni. Ma ora è necessaria una pianificazione che metta fine a interventi tampone, molti dei quali eseguiti quando il danno è già fatto, e procedere piuttosto a un intervento strutturale complessivo che metta in sicurezza, una volta per tutte, l’intero percorso della Statale 163. Nella sua veste di commissario, De Luca aveva pieni poteri per mettere mano a una seria progettazione e dare seguito a interventi già programmati dal 2009, sulla base degli accordi di programma nazionali, con fondi disponibili dal 2012.

Ne va del futuro di un territorio che è patrimonio regionale e nazionale, ma soprattutto della sicurezza dei cittadini, tenuto conto che è solo per un caso fortuito se, a seguito del crollo del 2 febbraio, non stiamo oggi a commentare una tragedia. Un ringraziamento va anche ai Consiglieri comunali non presenti Fiorella Fusco e Diego Cuccurullo i quali ci hanno aggiornato della situazione in Costiera”.