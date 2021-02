Solidarietà a Scala, ma il sindaco Mansi pensi alle briglie del Dragone più che alle note Covid per Atrani. Massima solidarietà alla Città più antica della Costa d’ Amalfi , ma sulle lamentele sul rapporto Covid del Comune di Atrani in Costiera amalfitana , che ha legato altri due contagi inizialmente a un evento fatto in un altro comune, siamo abbastanza sconcertati.

Intanto condanniamo duramente chi sulla problematica coronavirus Covid-19 strumentalizza e fa critiche fuori luogo, si vocifera di un evento ma se anche fosse vero va serenamente fatto il controllo sui partecipanti, quarantena, screening etc. Molti sicuramente non avranno rispettato le regole a Natale anche in Costiera amalfitana, non abbiamo bisogno di moralisti, ma neanche di nascondere le cose.

Atrani avrà forse modificato il comunicato per motivi legati a questo o no? Non lo sappiamo, ma neanche ci interessa. Riteniamo che bisogna pensare ad altro , a cose più serie, come il rischio del Dragone, che rimarrà anche dopo , è il momento di fare sinergia da Scala fare controlli seri e sanzioni, telecamere, forze dell’ordine, il comprensorio Ravello – Scala – Atrani dovrebbe ragionare insieme anche per il dissesto idrogeologico.

Ricordiamo che Scala sta anche nella Comunità Montana, che ha in questa un ruolo importante, come pure nel Parco dei Monti Lattari , dove Luigi Mansi ha ruoli apicali, ed è attualmente anche vice presidente della conferenza dei sindaci della Costa d’ Amalfi.

In virtù di questi ruoli, anche per non parlare solo di questo maledetto Covid, che ha preso anche al cervello degli haters, che condanniamo duramente, si organizzi per una strategia definitiva per il Dragone che ha bisogno di continua e permanente manutenzione e monitoraggio, non solo quando le briglie sono occluse. Così magari farà parlare d’altro e bene, e noi saremo i primi a plaudire.

Atrani la sua parte la ha fatta e la sta facendo al massimo, mai nessuno si è impegnato così tanto, ora è il momento che facciano anche gli altri di più, non diciamo che non facciano nulla, ma serve una cabina di regia per il Dragone che vada data ad Atrani, perchè è ad Atrani che arriva di tutto , anche le tragedie.

Nelle foto d’archivio briglie non pulite che periodicamente si occludono.