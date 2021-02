Sita, ecco gli orari in vigore per le tratte Amalfi, Positano, Praiano e Sorrento. Ecco di seguito gli orari Sita in vigore dalla scorsa domenica 7 febbraio 2021. La società che gestisce il trasporto pubblico in Costiera Amalfitana, la Sita Sud, ha pubblicato i nuovi orari: