Sindaci di Capri ed Anacapri chiedono controlli più severi sui trasporti marittimi

Il Movimento Capresi Uniti, con un post pubblicato sulla sua pagina Facebook, rende noto: «Il Sindaco di Capri Marino Lembo e di Anacapri Alessandro Scoppa hanno inviato una nota congiunta alle Autorità Preposte ed alle Aziende di Trasporto sia marittime che terrestri per concordare una strategia comune nel contrasto alla diffusione del Covid-19 sull’isola; ciò in considerazione degli ultimi sviluppi che hanno portato la Regione Campania ad essere inserita in zona arancione.

In particolare i Sindaci hanno tenuto a ribadire che, vista la “riduzione per il trasporto pubblico fino al 50% dei passeggeri trasportati, di garantire l’assoluto rispetto di tali limiti d’imbarco, tramite rigorosi controlli alla partenza e all’arrivo delle corse di aliscafi e navi” come pure a ribadire alla Compagnie di navigazione “ di procedere ad un’attenta selezione dei mezzi da adibire al servizio” per una maggiore messa in sicurezza dell’utenza nel pieno rispetto delle norme di distanziamento».