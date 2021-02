Il comune di Nafplia ha presentato il logo creato per i 200 anni dalla Rivoluzione del 1821. A questo punto dobbiamo ricordare a tutti i nostri lettori che Nafplia era stata la prima capitale greca fino al 1831 che il re della Grecia, Ottone ha trasferito la capitale ad Atene. Il logo creato dal comune di Nafplio, sarà utilizzato in manifesti, bandiere, striscioni e altrove. (foto.1: il logo del comune).

La fortezza-castello veneziano di Palamidi definisce la città e la sua storia. Il sole è la fonte della vita, ogni alba è un nuovo giorno, è il presente, ogni tramonto è il passato, il passato è un tempo che lascia dietro di sé fatti, storia e miti, questa è Nafplia avvolta nel cielo, nel mare e le rocce remote. La storia significativa del 21, il numero simbolico dall’anno 1821 al 2021. 200 anni dopo la Rivoluzione Greca, il numero 2 sembra simboleggiare i periodi di 2 domini veneziani e 2 domini ottomani fino alla Rivoluzione Greca. Il numero 2 è formato da curve armoniose che simboleggiano l’uniformità della città nel paesaggio naturale. Il numero 1 simboleggia Nafplia come la prima capitale della Grecia il marrone delle mura, arancio-giallo-arancio, i colori del sole da est a ovest, l’azzurro del cielo e del mare e il blu-verde del turbolento mare.

Le Bandiere della Rivoluzione (foto 2,3,4)

Qualcosa del 1821 ricorda la rotonda centrale della via Undicesima a Nauplia da ieri. Bandiere con stendardi della lotta di liberazione adornano il fulcro centrale della città come parte delle celebrazioni per il 200 ° anniversario della rivoluzione greca.

Il Comune di Nafplia ha già distribuito bandiere con persone e temi della Rivoluzione Greca da appendere in tutti gli edifici e servizi municipali. Bandiere simili sono state ricevute da associazioni culturali e dirigenti scolastici, al fine di appenderle ai loro edifici come minimo tributo agli eroi che hanno combattuto per la liberazione dal giogo ottomano.

Le iniziative comunali a Nafplia continuerano per tutto l’anno 2021, come un modo per uscire la citta’dalla pandemia di Covid 19.

da www.anagnostis.org testo/foto: Akis Gkatsios, Konstantinos Tziampasis Lucio Esposito